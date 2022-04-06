МО РФ: Россия создала полностью соответствующие Женевской конвенции условия для украинских пленных

По словам Михаила Мизинцева, со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга заявил, что Россия создала полностью соответствующие Женевской конвенции условия для украинских пленных.

«Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление», - отметил Мизинцев.

При этом, по его словам, украинская сторона в гуманитарном вопросе проявляет непоследовательность к судьбам конкретных людей - граждан своей страны.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», - подчеркнул Мизинцев.

Накануне сообщалось, что украинские националисты обстреляли из минометов участок гуманитарного коридора у Мариуполя. Михаил Мизинцев подчеркнул, что данные факты подтверждают неспособность киевских властей контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан во время эвакуации.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов