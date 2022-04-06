В ЛДПР заявили, что Жириновский для России был пророком
Жириновский умер сегодня после тяжелой и продолжительной болезни.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Владимир Жириновский для России был пророком. Об этом заявили в партии ЛДПР.
«Жириновский для России был пророком, практически, ясновидцем. Он вызывал противоречивые эмоции, но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России», - говорится в некрологе фракции ЛДПР.
Жириновский умер сегодня после тяжелой и продолжительной болезни. Депутаты Госдумы почтили память политика минутой молчания, по предложению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина заседание прервали на час.