В стране и мире «Знак нашей эпохи»: Калашников о Владимире Жириновском Иван Линдеманн Политик скончался сегодня на 76-м году жизни. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Бывший депутат Государственной думы от партии ЛДПР и экс-член Совета Федерации после новости о смерти Владимира Жириновского поделился мнением о руководителе партии ЛДПР. «Владимир Вольфович может считаться символом нашей эпохи последних 30 лет. Никто так ярко не выразил все противоречия и все тенденции. Он в определенной степени знак нашей эпохи», - подчеркнул он в разговоре со «Звездой». На заседании Государственной думы РФ почтили память руководителя фракции ЛДПР, депутата Владимира Жириновского. Политик скончался сегодня на 76-м году жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика