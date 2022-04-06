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Подобраться к Северодонецку: как прошла опасная доставка гуманитарного груза в ЛНР

Валентин Гвоздев
13:43 06.04.2022
Жители Александровки и до боевых действий жили дружно, теперь же общая беда сплотила их и сделала одной семьей. Продукты соседям готовы доставлять сами, было бы что возить. Практически на линии фронта эти люди живут уже более месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения Народной милиции ЛНР продвигаются к окраинам Северодонецка.

Северодонецк - ключевой город для выхода сил ЛНР к административным границам. Под угрозой окружения - крупная группировка ВСУ в Донбассе. Люди, проживающие в этом районе, находятся под постоянными обстрелами и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Наш корреспондент Валентин Гвоздев сопровождал тех, кто пытался ее туда доставить.

Окрестности Северодонецка. Наша съемочная группа еще ни разу не подбиралась так близко к последнему оплоту украинских националистов в ЛНР. Общественная организация «Связь поколений» вместе с ветеранами Афганистана и Народной милицией привезли в прифронтовые районы продукты питания.

Гуманитарный груз, а это почти 10 тонн продовольствия, здесь будет разгружен, а потом разделен на мелкие партии и роздан мирным жителям.

Конечный пункт назначения - поселок Муратово, однако из-за несмолкающей канонады принято решение разгружать грузовик здесь.

«Гуманитарную помощь ветераны-афганцы доставляют практически на передовую. Отсюда до Северодонецка меньше шести километров. Задание опасное, возможно, самой раздачи сегодня не будет», - прокомментировал корреспондент.

Обстрел усиливается, разрывы слышны все ближе, Народная милиция принимает решение об отмене гуманитарной акции, чтобы не подвергать жителей опасности.

«Продовольствие в эти районы не доставляли уже очень давно, жители существуют только благодаря собственным припасам. Но сегодня раздачи гуманитарной помощи не будет, собрать такое количество людей на открытом месте было бы самоубийством. Поэтому продовольственные наборы будут разносить по домам, адресно», - заметил корреспондент.

Жители Александровки и до боевых действий жили дружно, теперь же общая беда сплотила их и сделала одной семьей. Продукты соседям готовы доставлять сами, было бы что возить. Практически на линии фронта эти люди живут уже более месяца.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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