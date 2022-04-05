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Груда бетона, стекла и дерева: во что превратился район Донецка после обстрела «Градами» ВСУ

Анна Назайкина
09:15 05.04.2022
В результате обстрела ранение получил ребенок. Один из снарядов попал в жилой дом и девочка оказалась под завалами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры последствий ночного обстрела украинскими войсками одного из районов Донецка. Зафиксированы разрушения жилых домов частного сектора, некоторые дома сгорели, у нескольких построек выбило стекла.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР передавал, что вооруженные силы Украины выпустили десять снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по Донецку. Обстрел велся по Ленинскому району города.

Также сообщалось, что в результате обстрела ранение получил ребенок. Один из снарядов попал в жилой дом и 12-летняя девочка оказалась под завалами. Достать из-под обломков ее удалось только спасателям, которые прибыли на место. Сейчас подросток находится больнице.

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