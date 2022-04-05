Огневые точки в квартирах: как украинские националисты прикрывались жилыми домами в Мариуполе

Местные жители рассказывают, что бойцы «Азова»* оборудовали огневые точки прямо в квартирах и тем самым практически специально подводили жилые дома под ответные обстрелы, а когда уходили, еще и оставляли взрывоопасные сюрпризы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вторая больница Мариуполя расположена на въезде в город. Она стала убежищем для тех, кто остался без крыши над головой. В больничном подвале инвалиды и старики. Им помогают волонтеры. В основном это жители Левобережного района города, которые пока не могут вернуться домой.

«Помогаю вещами, продуктами, детишкам помощь», - рассказала волонтер Ольга Кременева.

Три недели назад госпиталь был одной из передовых позиций украинской нацгвардии и военных. На чердаке работали снайперы. Во дворе еще остался автобус, на котором привезли вооруженных людей. На уцелевших этажах больницы продолжают оказывать медицинскую помощь. В Ольгу прилетел осколок, когда она шла за гуманитарной помощью. О том, что она жива, рассказала брату и маме, которые сейчас находятся в Крыму.

В микрорайоне Восточный остались одни руины. Бои в городе продолжаются. Члены одной из семей убежали, как только начались бои. Сегодня вернулись посмотреть на то, что осталось.

По свидетельству местных жителей, националисты из запрещенного в России полка «Азов»* оборудовали огневые точки прямо в доме, вызывая ответный огонь по окнам квартир. Если люди подходили к подъезду забрать из квартир остатки воды, продуктов, они начинали стрелять под ноги. Дома в частном секторе, где тоже находились люди, из минометов обстреливали сами украинские националисты.

За порядком и безопасностью здесь сейчас следят бойцы из Чеченской Республики. Людям раздается гуманитарная помощь. Линия боевых действий отодвинута.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.