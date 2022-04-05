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«Больше, чем в Хиросиме и Нагасаки»: сербский адвокат рассказал об исках к НАТО за сброс бомб

Анна Назайкина
07:15 05.04.2022
Юрист отметил, что в настоящий момент он ведет дела 3 тыс. людей, которые заболели раком вследствие бомбардировок.
«Больше, чем в Хиросиме и Нагасаки»: сербский адвокат рассказал об исках к НАТО за сброс бомб
© Фото: Darko Dozet, Wikipedia
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Сербский адвокат Срджан Алексич в течение нескольких лет пытается привлечь Североатлантический альянс (НАТО) к ответственности за использование обедненного урана в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году и через суд добиться выплаты компенсаций пострадавшим в результате действий организации.

«В 1999 НАТО производило бомбардировки Сербии. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном. Североатлантический альянс признался, что они 15 тонн сбросили на территорию республики. Но у нас есть сведения, что больше 35 тонн. Это получается, что на 1000% больше радиации, чем в Хиросиме и Нагасаки», - сказал он «Звезде».

На сегодняшний день, по словам Алексича, в Сербии 40 тыс. людей в год заболевают раком, а 30 тыс. от онкологии умирают. Юрист отметил, что в настоящий момент он ведет дела 3 тыс. людей, которые заболели этой страшной болезнью вследствие бомбардировок.

Адвокат рассказал, что несколько тысяч судебных дел попадали в Высший суд в Белграде. Эти судебные дела были запущена больше года назад, а на данный момент ответа от НАТО не поступала, несмотря на то, что это должно было произойти в течение 6 месяцев.

«Мы будем просить наш суд, чтобы они заказали судебное заседание и хотим запустить судебный процесс без присутствия НАТО, потому что они не хотят никак изъясниться по этому поводу. По нашим законам у нас есть на это полное право», - добавил юрист.

Алексич обратил внимание, что Альянс имеет право высказаться по данному вопросу, однако, если этого не произойдет, судебный процесс будет протекать без НАТО.

«Также подан еще один иск за использование кассетных бомб при бомбардировках Ниша. НАТО должно ответить за это. Мы считаем, что суд привлечет их к ответственности, это единственное, что может привлечь их к ответственности. Мы хотим, чтобы суд их осудил. И чтобы государство потребовало от них выплату всех компенсаций», - подчеркнул адвокат.

В январе прошлого года стало известно, что граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку республики в 1999 году. Получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники. Алексич на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления.

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