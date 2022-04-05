Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине

Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом. В ходе встречи стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. В российском военном ведомстве заявили, что до Гриффитса довели информацию о наращивании российской стороной гуманитарной помощи жителям Украины, а также ДНР и ЛНР.

Также отмечалось, что бесконтрольная раздача оружия населению привела к росту бандитизма и мародерства. В Минобороны указали на то, что официальный Киев ведет информационную кампания по дискредитации ВС РФ. В качестве примера Фомин привел ситуацию с роддомом в Мариуполе и события в городе Буча.

Замглавы российского военного ведомства констатировал деградацию гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, это связано с действиями властей страны и националистов, продолжающих блокировать мирных жителей в городах.

Российские военные регулярно доставляют жизненно важный груз гражданам Украины. Продукты, лекарства, воду раздают местным жителям. В первую очередь гумпомощь предназначена для семей с детьми и пожилых людей. В условиях, когда полки магазинов пустуют, население может рассчитывать только на российских военнослужащих.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов