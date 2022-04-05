ВСУ выпустили десять снарядов из «Града» по Донецку

Обстрел велся в ночь на вторник по Ленинскому району города.

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Украинские войска выпустили десять снарядов из РСЗО «Град» по Донецку, в результате получил ранение ребенок. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Обстрел велся в ночь на вторник по Ленинскому району города. Были повреждены жилые дома на улице Муравьева. На месте происшествия работают специалисты, обстоятельства выясняются.

В ходе боевых действий снаряды регулярно попадают по жилому сектору в Донецке. На днях «Звезда» публиковала кадры последствий обстрелов «Градами» города со стороны Вооруженных Сил Украины. После попаданий ракет РСЗО получили повреждения школа и жилой дом.