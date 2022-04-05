Жители Камчатки собрали гуманитарный груз для Донбасса

Сбор посылок был организован по инициативе общественной организации «Союз женщин Камчатки» в рамках акции, проводимой во всех регионах страны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали содействие в доставке гуманитарного груза, собранного жителями Камчатского края для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом ТОФ на военный аэродром Елизово для загрузки в самолет.

Экипаж Ту-134 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил перевозку груза с аэродрома Елизово на Камчатке на аэродром Кневичи во Владивостоке, откуда гуманитарная помощь бортом военно-транспортной авиации ВКС отправится в центральную часть России и далее автомобильным транспортом будет доставлена в пункт назначения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев