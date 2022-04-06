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Неравный бой и примеры личного мужества: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:01 06.04.2022
Несмотря на тяжелые ранения, полученные в ходе боев в украинскими националистами, российские военнослужащие не оставляют своих позиций и добивают побед над превосходящими силами противника.
Неравный бой и примеры личного мужества: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Каждый день бойцы ВС РФ, выполняя свой воинский долг в ходе специальной операции на Украине, проявляют чудеса мужества и героизма. Многие из них удостаиваются высоких наград за выучку, выдержку и доблесть.

© ТРК "Звезда"

Один из них старший лейтенант Сергей Скородинский, командир танкового взвода. В составе штурмовой группы мотострелкового батальона он вел бои с превосходящими силами украинских националистов на подступах к одному из населенных пунктов. Действуя на месте наводчика танка, Сергей Скородинский точными попаданиями уничтожил два танка. В ходе дальнейшего боя Сергей получил контузию после атаки противника из гранатомета РПГ-7, но из схватки не вышел. Российский офицер уничтожил еще два вражеских танка и обеспечил захват ключевых важных позиций вблизи стратегически важного населенного пункта, который был освобожден от националистов.

© ТРК "Звезда"

Старший сержант Александр Солопов в период проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. Позиции батальонно-тактической группы, которую Александр обеспечивал связью, заняв оборону, вели неравный бой с украинскими националистами.

В ходе очередной волны наступления противник нанес удар по позициям группы российских войск. В результате  атаки антенна радиостанции получила повреждения от разорвавшегося снаряда и была выведена из строя, а сам начальник радиостанции получил осколочное ранение предплечья. Несмотря на полученное тяжелое ранение, Александр не покинул поле боя, а, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, вместе со своими подчиненными приступил к восстановлению связи. Нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне позиций, атака врага была отражена.

© ТРК "Звезда"

Командир инженерно-штурмового взвода, лейтенант Петр Федоткин, противостоял украинским диверсантам. Вместе со своим подразделением лейтенант выдвинулся в заданный район и обнаружил группу вооруженных националистов с гранатометами, минометами и другими видами вооружения. Несмотря на риск быть обнаруженным и попасть под обстрел, Петр принял решение скрытно переместиться на запасную огневую позицию, после чего внезапно открыл плотный огонь по флангу диверсантов. Они понесли большие потери и были вынуждены отступить, бросив оружие и боеприпасы.

© ТРК "Звезда"

Капитан медицинской службы Константин Вшивков, старший ординатор терапевтического отделения, осуществлял форсирование реки по мосту в составе колонны батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил. Националисты предприняли попытку отрезать уже переправленные российские подразделения и нанесли артиллерийский удар по мосту. После попадания снаряда один из движущихся автомобилей, в котором находились раненые военнослужащие, упал в реку недалеко от берега.

Константин Вшивков, находясь под плотным огнем противника, бросился в ледяную воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями. Капитан оказал им неотложную медицинскую помощь и отправил эвакуационным транспортом в полевой госпиталь.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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