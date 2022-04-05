Двойная мораль: как Запад игнорирует факты о провокации в Буче и пытках российских военных

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: I-Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Провокация в Буче - хорошо срежиссированное трагическое шоу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его мнению, цель Киева и Запада - очернить российскую армию. При этом правда о националистах и их действиях все же начала прорываться в европейское медиапространство.

Испанское издание Antena 3 опубликовало рассказ жителя Украины, который подвергался насильственным допросам и угрозам со стороны украинских силовиков при попытке покинуть страну.

«СБУ устраивали нам допросы, применяли силу, издевались, говорили, что будут нас избивать. Нас было восемь человек и всем угрожали расправой. Вот как к нам отнеслось украинское государство», - рассказал мужчина.

Этот сюжет вышел в Европе на фоне трагедии в Буче. По версии киевских властей, сотни мирных граждан погибли по вине российских военнослужащих. Перед сегодняшним заседанием Совбеза ООН, на пресс-коференции постпред России Василий Небензя напоминает - российские военные покинули город 30 марта. На следующий день мэр Бучи выложил пост в Telegram.

«Мэр, улыбаясь, рассказывает о том, что русские ушли из города. Интересно, что он не упомянул ни о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о такой трагедии», - сказал постпред.

Украинский боксер и депутат Жан Беленюк, сфотографировавшийся в Буче после выхода российских войск, о жертвах тоже не упомянул. Второго апреля в Бучу зашла Национальная полиция Украины и спецназ «Сафари». Они подробно снимают все вокруг. В восьмиминутном видеоотчете - разрушенная техника, поврежденные дома. Но улицы пусты, никаких тел мирных жителей нет.

В этот же день, 2 апреля, украинские СМИ сообщали о зачистке Бучи украинским спецназом «Сафари» от тех, кого считали подручными российской армии. На следующий день статьи уже не было. А вот мертвые люди в информационном пространстве появились.

«Видео, на котором показаны трупы на улицах, появились только третьего числа. Якобы они пролежали четыре дня. Но они не окоченели, что противоречит законам биологии. На них нет трупных пятен и других признаков разложения. И это еще одно доказательство того, что вся эта история - провокация», - пояснил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В уже безопасный город приехал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем о тысячах убитых и замученных людей с отрезанными конечностями, об изнасилованных женщинах и убитых детях... Это геноцид», - заявил он.

На месте трагедии с иностранными журналистами появился и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Его посыл иностранной прессе был однозначен - виновата Россия.

В кадре рядом с украинским чиновником пронесли тело жертвы с белой повязкой на руке. Российские военнослужащие просили носить такие местных жителей, чтобы определять их как мирных, без оружия. С таким опознавательным знаком найдено очень много тел. Украинцы зашли в город с синей лентой на руке. На одном из видео некто Боцман дает разрешение своим подчиненным стрелять в людей без синих повязок. Если прибавить звук на максимум, в конце ролика можно услышать голос молодого парня, который молит о пощаде, а после раздаются звуки выстрелов.

Многие обратили внимание и на то, что рядом с телами убитых находили российские сухпайки, которые военнослужащие отдавали жителям.

В Минобороны России подчеркивают, что пока город был под контролем военных РФ жители свободно передвигались, а населению передавали сотни тонн гуманитарной помощи. В военном ведомстве предупредили о новых возможных провокациях.

«По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

О хорошо срежесированной провокации в Буче говорят и в Кремле.

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения российской стороны в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, трагическое шоу. Еще раз повторяю, весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры, четко свидетельствуют о том, что это подлог. Подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию. Этого не получится. Мы еще раз призываем, в первую очередь, членов Совета Безопасности, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основывается и просто подумать головой. И попробовать сопоставить факты, с тем чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь», - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Далее уже не постановочная съемка. Сегодня спецназ СБУ проводит чистки в Днепропетровской области. О соблюдении прав граждан Украины силовики не пекутся. На такие кадры Запад предпочитает закрывать глаза. Как и на казни националистами российских военнослужащих. На видеозаписях видно, что у одного из погибших связаны руки. Но Женевская конвенция о защите военнопленных нацистам не писана. Тем более, что казнь проводили в том числе и наемники из Грузинского легиона.

Неонацисты не раз выкладывали жестокие кадры издевательств над российскими военнопленными. О пережитом ужасе рассказывают те, кому удалось выжить и вернуться домой.

«Людей бьют, они даже не кричат, а воют. Я слышал, у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются», - рассказал военнослужащий Данил.

Пролить свет на то, что на самом деле произошло в Буче могла бы базовая медицинская экспертиза, но пока что на Западе такой вопрос поднял лишь бывший инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер. Ответа официальных структур не последовало.