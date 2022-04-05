Мать посмертно награжденного в ЛНР подростка рассказала об их последнем разговоре

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Мать посмертно награжденного медалью «За отвагу» 17-летнего жителя Ирмино в Луганской народной республики Никиты Зленко поделилась воспоминаниями о нем. Юноша был жизнерадостным и отзывчивым, рассказала «Звезде» Елена Зленко.

«Никита жизнерадостный был, никого не оставлял в беде, всем помогал. Он был справедливым, он все говорил в глаза. На бокс ходил, работать стремился», - пояснила она.

Мама юноши добавила, что он был для нее не только сыном, но и хорошим другом, с которым можно обо всем поговорить.

В день своей гибели Никита пошел к дяде, чтобы помочь нарубить дров.

«Потом он звонит: "Мама, вылетели окна". Я говорю: "Никита, сын, никуда не выходи, пока не будет тихо или ночуй у дяди". Он не послушал меня. Через пятнадцать минут я позвонила, его уже в живых не было. Но я узнала только через два часа, самая последняя, мне никто не хотел ничего говорить», - рассказала женщина.

Никита Зленко погиб 18 марта от огня украинских силовиков. Он устранял утечку из газопровода после предыдущего обстрела, так как существовала опасность взрыва газовой смеси. Указом главы ЛНР молодого человека посмертно наградили медалью «За отвагу».