В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мать посмертно награжденного в ЛНР подростка рассказала об их последнем разговоре

Анна Касаткина
19:20 05.04.2022
Юноша погиб от огня украинских силовиков, устраняя утечку на газопроводе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мать посмертно награжденного медалью «За отвагу» 17-летнего жителя Ирмино в Луганской народной республики Никиты Зленко поделилась воспоминаниями о нем. Юноша был жизнерадостным и отзывчивым, рассказала «Звезде» Елена Зленко.

«Никита жизнерадостный был, никого не оставлял в беде, всем помогал. Он был справедливым, он все говорил в глаза. На бокс ходил, работать стремился», - пояснила она.

Мама юноши добавила, что он был для нее не только сыном, но и хорошим другом, с которым можно обо всем поговорить.

В день своей гибели Никита пошел к дяде, чтобы помочь нарубить дров.

«Потом он звонит: "Мама, вылетели окна". Я говорю: "Никита, сын, никуда не выходи, пока не будет тихо или ночуй у дяди". Он не послушал меня. Через пятнадцать минут я позвонила, его уже в живых не было. Но я узнала только через два часа, самая последняя, мне никто не хотел ничего говорить», - рассказала женщина.

Никита Зленко погиб 18 марта от огня украинских силовиков. Он устранял утечку из газопровода после предыдущего обстрела, так как существовала опасность взрыва газовой смеси. Указом главы ЛНР молодого человека посмертно наградили медалью «За отвагу».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Россия выразила протест в связи с отказом провести заседание СБ ООН по Буче
17:32 В стране и мире
Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО с Россией
17:08 В стране и мире
В Антарктиде зафиксировали катастрофическое повышение температуры
16:52 В стране и мире
Видео
В Севастополе задержали националистов, прокалывавших колеса автомобилей с символикой Z
16:49 В стране и мире
Россия сформировала пул из почти 200 самолетов для полетов за рубеж
Популярное
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.