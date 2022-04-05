В центре Мариуполя: корреспондент «Звезды» показал работу военных, освобождающих город

По дороге к «Азовстали» съемочная группа встретила отряд морской пехоты. Морпехи проводят по дворам, параллельно проверяют документы у гражданских.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На левой руке повязка. Такая же и на правой ноге. Для чего это все нужно? Чтобы подразделения ДНР и России опознали съемочную группу. Но эти повязки, наоборот, являются «красной тряпкой» для боевиков нацбатальона «Азов»*. Так что все равно нужно быть начеку каждую секунду.

За углом - стрелковый бой. Бойцы Народной милиции прорываются к проходной металлургического предприятия. Противник стреляет без разбора по военным, журналистам и мирным жителям.

«Заходишь, только труп переступишь, они тут мирных расстреляли. То, что смогли, мы вытащили», - прокомментировал военнослужащий ДНР с позывным Муса.

Тяжелая техника ВСУ каждые полчаса выкатывается на открытую местность.

Цель съемочной группы - подобраться как можно ближе к морю и воротам первого по значению завода Мариуполя - «Азовстали». Путь лежит через исторический центр, где каждое второе здание напоминает знаменитый дом Павлова в бывшем Сталинграде.

По дороге съемочная группа встретила отряд морской пехоты. Морпехи проводят по дворам, параллельно проверяют документы у гражданских. Елена Скляр пешком с детьми идет на окраину, чтобы уехать из города. Неделю назад нацгвардия Украины убила ее мужа. Сын копал могилу отцу во дворе дома.

«Здесь находились украинцы, мина летела со стороны моря, буквально квартал от нас, упала рядом с бомбоубежищем», - рассказала Елена.

В дворах центра Мариуполя у каждого есть история столкновения с украинской нацгвардией.

«Мариуполь развалил полностью "Азов"*. Стоял украинский танк и бил прямой наводкой в мой дом!» - заявил местный житель Владимир Денисов.

Переодетые в гражданскую одежду украинские диверсанты могут прятаться в канализационных люках. Съемочная группа прокралась к перекресткам. А открытое пространство пересекалось бегом.

Заходили в каждый двор и проулок. В одном из корпусов театрального колледжа прятались семьи с детьми. В том числе и молодые мужчины. Один из них вызвал подозрение у патрульных. Военные проверили у него документы.

«Был задержан, который еще с 2015 года участвовал в боях за аэропорт, Пески, нашли. Шел по гражданке, нашли военный билет, там были даты и места, где воевал, - в аэропорту, Авдеевке, Песках», - рассказал военнослужащий ДНР с позывным Омон.

До проходной «Азовстали» дойти не удалось. Там сейчас идут ожесточенные бои. Опасно. Съемочная группа остановилась в соседнем дворе. Кое-где в Мариуполе пробивается телефонная связь. Рабочие сим-карты есть только у журналистов. Дали мирным позвонить родным в Россию, поговорить с которыми у них не было возможности уже месяц.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов