В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Мариуполя: корреспондент «Звезды» показал работу военных, освобождающих город

Станислав Иващенко
18:42 05.04.2022
По дороге к «Азовстали» съемочная группа встретила отряд морской пехоты. Морпехи проводят по дворам, параллельно проверяют документы у гражданских.
В центре Мариуполя: корреспондент «Звезды» показал работу военных, освобождающих город
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На левой руке повязка. Такая же и на правой ноге. Для чего это все нужно? Чтобы подразделения ДНР и России опознали съемочную группу. Но эти повязки, наоборот, являются «красной тряпкой» для боевиков нацбатальона «Азов»*. Так что все равно нужно быть начеку каждую секунду.

За углом - стрелковый бой. Бойцы Народной милиции прорываются к проходной металлургического предприятия. Противник стреляет без разбора по военным, журналистам и мирным жителям.

«Заходишь, только труп переступишь, они тут мирных расстреляли. То, что смогли, мы вытащили», - прокомментировал военнослужащий ДНР с позывным Муса.

Тяжелая техника ВСУ каждые полчаса выкатывается на открытую местность.

Цель съемочной группы - подобраться как можно ближе к морю и воротам первого по значению завода Мариуполя - «Азовстали». Путь лежит через исторический центр, где каждое второе здание напоминает знаменитый дом Павлова в бывшем Сталинграде. 

По дороге съемочная группа встретила отряд морской пехоты. Морпехи проводят по дворам, параллельно проверяют документы у гражданских. Елена Скляр пешком с детьми идет на окраину, чтобы уехать из города. Неделю назад нацгвардия Украины убила ее мужа. Сын копал могилу отцу во дворе дома.

«Здесь находились украинцы, мина летела со стороны моря, буквально квартал от нас, упала рядом с бомбоубежищем», - рассказала Елена.

В дворах центра Мариуполя у каждого есть история столкновения с украинской нацгвардией.

«Мариуполь развалил полностью "Азов"*. Стоял украинский танк и бил прямой наводкой в мой дом!» - заявил местный житель Владимир Денисов. 

Переодетые в гражданскую одежду украинские диверсанты могут прятаться в канализационных люках. Съемочная группа прокралась к перекресткам. А открытое пространство пересекалось бегом. 

Заходили в каждый двор и проулок. В одном из корпусов театрального колледжа прятались семьи с детьми. В том числе и молодые мужчины. Один из них вызвал подозрение у патрульных. Военные проверили у него документы.

«Был задержан, который еще с 2015 года участвовал в боях за аэропорт, Пески, нашли. Шел по гражданке, нашли военный билет, там были даты и места, где воевал, - в аэропорту, Авдеевке, Песках», - рассказал военнослужащий ДНР с позывным Омон.

До проходной «Азовстали» дойти не удалось. Там сейчас идут ожесточенные бои. Опасно. Съемочная группа остановилась в соседнем дворе. Кое-где в Мариуполе пробивается телефонная связь. Рабочие сим-карты есть только у журналистов. Дали мирным позвонить родным в Россию, поговорить с которыми у них не было возможности уже месяц.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Россия выразила протест в связи с отказом провести заседание СБ ООН по Буче
17:32 В стране и мире
Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО с Россией
17:08 В стране и мире
В Антарктиде зафиксировали катастрофическое повышение температуры
16:52 В стране и мире
Видео
В Севастополе задержали националистов, прокалывавших колеса автомобилей с символикой Z
16:49 В стране и мире
Россия сформировала пул из почти 200 самолетов для полетов за рубеж
Популярное
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.