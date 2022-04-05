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Эвакуация из Мариуполя: как съемки новостного сюжета обернулись спасением мирного жителя

Тимур Шерзад
Олег Лавров
18:37 05.04.2022
Больного мужчину с осколочным ранением ноги журналисты вывезли на своих машинах. В безопасном месте выяснилось, что вывозимого местного жителя по имени Роман ранило осколком, когда он вышел разогреть на костре еду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 248 человек, в том числе 53 ребенка. Об этом сообщают в штабе территориальной обороны ДНР. Выбраться из города людям помогают наши военные и подразделения Донецкой Народной Республики. А одного из жителей буквально спасла наша съемочная группа. Мужчина с осколочным ранением прятался в подвале одного из домов. Из Мариуполя - Олег Лавров.

Частный сектор левого берега Мариуполя. Прибрежная зона Азовского моря. На возвышенности - черные от пожаров многоэтажки. В этой части города были самые ожесточенные бои. Уцелевших коттеджей вдоль берега единицы. В домах отверстия от снарядов. Сорванные крыши.

«Пытаемся проехать максимально близко к заводу "Азовсталь". Военные говорят, небезопасно», - заметил корреспондент.

Поднявшуюся пыль видно издалека. Украинские националисты, которые держат оборону на металлургическом предприятии, прикрываются там мирными жителями, могут принять съемочную группу за военных и обстрелять в любую секунду. Направление меняется. Людей на улицах нет. Все прячутся по подвалам.

«Кинотеатр имени Ленина. Вот там выбрались из подвала люди. Сейчас здесь находится около 50 местных жителей. В районе уничтожены все дома в квартале отсюда», - прокомментировал корреспондент.

Подъехавший военный комендант Народной милиции ДНР попросил съемочную группу быть крайне осторожными. На улицу группа не отправилась, она простреливается снайперами.

В подвале кинотеатра люди сидят больше месяца.

«Боимся мы выходить», - призналась местная жительница Светлана Новикова в ответ на вопрос, ходят ли сидящие в подвале за едой и водой. 

В подвале оказался и раненый. Очередная поездка в Мариуполь превратилась в эвакуационную миссию. Больного мужчину с осколочным ранением ноги журналисты вывезли на своих машинах.

Район был покинут своевременно. По соседним домам начался обстрел. В безопасном месте выясняется, что вывозимого мужчину по имени Роман ранило осколком, когда он вышел разогреть на костре еду.

«Пробило артерию, фонтаном кровь пошла. Не могли остановить. Потом ребята перетянули. И внизу, где ступня, сильный разруб. Со вторника я в подвале, нет ни медикаментов, ничего. Спасибо, хоть вы приехали», - сказал местный житель Роман Кондрус. 

В этом подвале Роман прятался вместе со своей матерью. Раиса Кондрус умерла на руках у сына.

«Умерла мама в ту субботу прям в подвале, без десяти четыре. Ребята помогли мне выкопать могилу. Ну как могилу? Мы глубоко под обстрелами не смогли выкопать», - признался Роман.

Коллеги доставили Романа до ближайшей больницы в Новоазовске. На базе ЦРБ развернут госпиталь для раненых из Мариуполя. После окончания боевых действий мужчина обязательно вернется в город, чтобы перезахоронить мать. 

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