В Севастополе задержали националистов, прокалывавших колеса автомобилей с символикой Z

По факту произошедшего, полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества.

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В Севастополе задержали мужчин, прокалывавших колеса автомобилей с символикой спецоперации РФ на Украине, латинской буквой Z. Сотрудники МВД РФ обнаружили у них дома ножи и нацистскую атрибутику. Доказательства совершенных деяний мужчины хранили на собственных телефонах.

По факту произошедшего, полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Задержание проводилось при участии сотрудников ФСБ РФ.

Напомним, латинские буквы Z и V - маркировка российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Буквы, размещенные вне военной техники, символизируют поддержку и солидарность операции.