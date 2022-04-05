Россия и Британия завершили совместную программу в области образования

Программа была начата в 2017 году в рамках перекрестного «Года науки и образования».

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В Минобрнауки РФ заявили, что Россия и Великобритания завершили программу сотрудничества в области образования. Взаимодействие между научными и образовательными организациями двух стран и переговоры о новых программах приостановлены.

Программа была начата в 2017 году в рамках перекрестного «Года науки и образования». Заявление министерства цитирует РИА Новости. Британская сторона на фоне ситуации с Украиной ранее также отказалась от научного сотрудничества с РФ.

Британия ввела санкции против 59 россиян и компаний. У попавших в «черный список» будут заморожены британские активы и им будет запрещен въезд на территорию страны.