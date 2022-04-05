Поезд врезался в автомобиль и сошел с рельсов на юге Венгрии

По предварительным данным, жертвами аварии стали семь человек, еще десять пострадали.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Венгрии. Авария произошла в восемь утра по московскому времени в городе Миндсент в южной области Чонград.

На железнодорожные пути въехал фургон, в него врезался поезд и сошел с рельсов от удара. По предварительным данным, жертвами аварии стали семь человек, еще десять получили травмы.

В начале февраля на участке железной дороги Комсомольская - Апшеронск под Краснодаром с рельсов сошел тепловоз и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека - машинист, помощник машиниста и составитель поездов.