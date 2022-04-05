«Простреливают минами, пулеметами»: военнослужащий НМ ДНР о действиях ВСУ в Мариуполе

Линия соприкосновения постоянно меняется - нет никакой гарантии, что снайпер ВСУ вновь не засядет в одной из уничтоженных квартир.

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Гуманитарный коридор, который должны были открыть на Украине из Мариуполя в сторону Бердянска, так и не заработал. Российская сторона свои обязательства выполняет, однако националисты не прекращают обстрелы. Они заминировали дорогу в районе. Мирные жители стараются выбраться из города, но это совсем не безопасно.

Покидать город под летящим над головой свинцом - сомнительная перспектива. Повсюду свежие следы уличных боев, отстреленные тубусы от гранатометов, гильзы и блиндажи. Транспорт не может проехать по заваленной дороге, а разгребать их снова небезопасно, так как шоссе простреливается ВСУ. Об этом «Звезде» рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Старый.

«Простреливают минами, пулеметами. Дорога заминирована. Противник, когда отходил, заминировал дорогу. Применяют мины, тяжелые калибры», - сообщил он.

В то же самое время линия соприкосновения постоянно меняется - нет никакой гарантии, что снайпер ВСУ вновь не засядет в одной из уничтоженных квартир.

Ранее более 260 украинских морских пехотинцев сложили оружие в Мариуполе. По их словам, командир погиб, а замначальника штаба еще несколько недель назад задержали российские войска, когда он пытался дезертировать.