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Американский эксперт предупредил о грядущем нефтяном кризисе в США

Андрей Аркадьев
11:55 05.04.2022
Решение использовать рекордные объемы нефтяных стратегических резервов едва ли приведет к существенному снижению цен на бензин, считает специалист.
Американский эксперт предупредил о грядущем нефтяном кризисе в США
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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У США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на слова приглашенного на CNN президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о распечатывании нефтяных резервов, он сказал, что решение не будет способствовать снижению цен на бензин.

Также Макнелли отметил, что для решения проблемы роста цен на бензин в США одного миллиона баррелей в день, которые будут черпаться из хранилища, не хватит, а стоимость американского топлива определяет мировые цены на нефть.

Ранее независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов в разговоре со «Звездой» прокомментировал сообщения об увеличении США поставок нефти из России. По его словам, в США сейчас складывается очень плохая ситуация в экономике. Дело в том, что цены на бензин подскочили на 70%, а цены на продукты питания достигли 40-летнего максимума.

Он отметил, что в сложившихся условиях администрации Байдена не оставалось ничего другого, как распечатать стратегические запасы нефти, а также увеличить импорт нефти из России.

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