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Российские военные провели гуманитарный рейд по Харьковской области

Анатолий Бородкин
01:14 05.04.2022
В продуктовые наборы для жителей входят крупы, мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, конфеты и чай. 
Российские военные провели гуманитарный рейд по Харьковской области
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие доставили очередной гуманитарный груз в четыре населенных пункта в Харьковской области. Помощь раздали самым нуждающимся. У многих людей нет денег на то, что бы приобрести все необходимое, а полки местных магазинов давно пусты. Продавец называет главный дефицит последнего месяца. И, не только в селе Шиповатом. На полках ее магазина, единственного, который продолжает работать в населенном пункте - только пакеты с горохом. Местные фермеры привезли из собственных запасов. Молочные продукты, мясо, колбаса, консервы и подсолнечное масло закончились три недели назад.

В селе Шиповатое проживает чуть больше тысячи человек. В основном - пенсионеры. Они даже горох из местной лавки позволить себе не могут - нет денег. Спасаются остатками запасов на зиму с огорода. Но ртов у многих прибавилось. Подальше от обстрелов перебрались молодые родственники из-под Харькова. Продуктовые наборы от российских военных принято решение раздавать порционно. Один синий пакет - в одни руки, чтобы хватило всем. В каждом: крупы, мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, конфеты и чай.

Несколько тонн гуманитарной помощи жители Шиповатой разобрали меньше чем за час. За это время российские военнослужащие снабдили продуктами все семьи небольшого села.  

Иван Николаевич Заболотный - советский военный летчик. Четвертого января 1942 года на истребителе МиГ-3 тараном уничтожил немецкий бомбардировщик «Юнкерс». Его память тут чтут. Лейтенант народной милиции ДНР с позывным «Кэп» показывает доказательства того, как местные педагоги пытались противостоять официальной позиции украинских властей. В компьютере завуча Шиповатовской школы ополченцы нашли статью. Об общей истории русских и украинцев.

Всего за один гуманитарный рейд наши военнослужащие объезжают несколько населенных пунктов. На этот раз их четыре. Не обходят стороной и совсем маленькие деревушки. В Хатни - меньше трехсот жителей. Больше месяца люди, а в Хатни 70% пенсионеры, не видят элементарных товаров. И съездить за ними некуда. Поэтому российская гуманитарная помощь стала единственным спасением.

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