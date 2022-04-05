Более 260 украинских морских пехотинцев сложили оружие в Мариуполе

По словам украинских морпехов, их командир погиб, а заместителя начальника штаба еще несколько недель назад задержали российские войска, когда он пытался дезертировать.

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Сразу 267 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие под Мариуполем. Все военнослужащие - бойцы 503-го отдельного батальона ВСУ.

Они отказались воевать и заявили, что готовы вернуться к мирной жизни. По словам морпехов, их командир погиб, а заместителя начальника штаба еще несколько недель назад задержали российские войска, когда он пытался дезертировать.

Оставшись без руководства, они приняли решение не оказывать дальнейшее сопротивление и сдаться. Как подчеркнули в нашем Минобороны, ко всем, кто сложил оружие, будет гуманное отношение. Им предоставят еду, сменную одежду, достойное содержание, а также возможность позвонить близким и сказать, что они живы и скоро вернутся домой.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, поэтому относиться к ним необходимо с уважением. Это самая масштабная акция с момента освобождения Змеиного острова в самом начале спецоперации. Тогда 82 украинских пограничника и морпеха сдались нашим морякам.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов