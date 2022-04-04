Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии

Сербский лидер подчеркнул, что он стал первым, кому удалось дважды победить в первом круге.

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Действующий глава Сербии Александр Вучич объявил о победе на президентских выборах. Об этом сам политик заявил, выступая в штабе Сербской прогрессивной партии.

«По нашим данным, я набрал от 59,8% до 60,1%», - приводит ТАСС его слова.

Помимо действующего сербского лидера основными претендентами на президентский пост считались Милица Джурджевич-Стаменковски и Здравко Понош. Вучич подчеркнул, что он стал первым, кому удалось дважды победить в первом круге.

Ранее Вучич назвал своих соотечественников последним «свободным племенем» на территории европейского континента. Он также отметил, что официальный Белград остался единственным на европейском континенте, кто не ввел санкций против Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.