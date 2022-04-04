Лавров оценил влияние антироссийских санкций на мировую экономику

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Антироссийские санкции негативно влияют на мировую экономику. Они бьют по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и многого другого», - сказал он на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.

Напомним, очередной пакет экономических ограничений Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции. Об этом предупредил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Кроме того, политик не исключил вероятности введения персональных санкций.



Готовящийся пакет рестрикций может быть готов к принятию уже на этой неделе, уточнил вице-канцлер. При этом, официальный Берлин по-прежнему исключает вероятность введения немедленного эмбарго на поставки в ЕС российских нефти, угля и газа.