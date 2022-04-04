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Сухопутную границу России с Китаем откроют 9 апреля

Андрей Киркоров
18:11 04.04.2022
Ранее стало известно, что также с 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами.
Сухопутную границу России с Китаем откроют 9 апреля
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Россия с 9 апреля снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что также с 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Туристы из России смогут отправиться в Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции началось в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Первые сообщения о вспышках болезни появились также в Поднебесной, а в конце марта текущего года на фоне очередной вспышки заболеваемости COVID-19 в Шанхае был объявлен крупнейший локдаун за два года.

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