В стране и мире Сухопутную границу России с Китаем откроют 9 апреля Андрей Киркоров Ранее стало известно, что также с 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами. © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости Читайте нас на: Россия с 9 апреля снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.



Ранее стало известно, что также с 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Туристы из России смогут отправиться в Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.



Напомним, распространение коронавирусной инфекции началось в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Первые сообщения о вспышках болезни появились также в Поднебесной, а в конце марта текущего года на фоне очередной вспышки заболеваемости COVID-19 в Шанхае был объявлен крупнейший локдаун за два года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика