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Еврокомиссия изучает позицию России по оплате газовых контрактов

Виктория Ивашечкина
16:13 04.04.2022
В ЕК уточнили, что на данный момент ведутся переговоры с энергетическими компаниями ЕС.
Еврокомиссия изучает позицию России по оплате газовых контрактов
© Фото: Газпром
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В Еврокомиссии изучают позицию России по оплате газовых контрактов, ведутся переговоры с европейскими компаниями. Об этом рассказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.

«Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты», - сказал он, передает РИА Новости.

Представитель пресс-службы также напомнил о позиции Еврокомиссии, которая была согласована с партнерами по G7. Согласно документу, контракты должны соблюдаться, большая часть из них предполагает оплату в евро или долларах, при этом компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.

Напомним, что 23 марта в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях. 

Ранее сообщалось, что латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях. В корпорации добавили, что в настоящий момент анализируется такой способ расчета с юридической и деловой стороны.

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