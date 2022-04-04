«Встала боком кверху»: свидетель рассказал о моменте ЧП с судном на Волге

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Центральное МСУТ СКР

Судно на воздушной подушке с 11 пассажирами на борту в Самарской области перевернуло ветром после того, как оно встало на бок. Об этом «Звезде» рассказал свидетель происшествия Алексей Полукаров.

«Шла ватрушка из Самары... где протока, в которую можно уходить на Рождествено. Она боком кверху встала, и ее перевернуло ветром, люди стали выбираться постепенно из воды на дно ватрушки. Где-то минуты через три-пять подошла... другая ватрушка, начала подбирать людей», - рассказал он.

Ранее стало известно о перевернувшемся утром 4 апреля в акватории Волги судне «Нептун». По данным Центрального МСУ на транспорте СК России, пассажиры перевезены на сушу, в то время как СМИ заявили о шести пропавших без вести. На месте происшествия работают следователи.