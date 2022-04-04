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«Через люк удалось выйти»: пассажирка о ДТП с вылетевшим с эстакады автобусом в Подмосковье

Андрей Аркадьев
14:37 04.04.2022
Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека. Авария произошла на федеральной автодороге М-9 «Балтия». Одна из пострадавших в этой аварии пассажирок автобуса Анастасия Варламова рассказала подробности.

«Сразу приехала скорая, забрала, все хорошо, переломов нет. Вывих бедра. Несколько версий. То ли гололедица, то ли водитель уснул что ли, не справился с управлением. В сторону откатило автобус, а потом он упал с моста, перевернулся и упал», - рассказала она.

По словам Варламовой, скорость движения автобуса была небольшой. Погибшие люди сидели на задних сиденьях. Сама Анастасия сидела ближе к водителю, с левой стороны. Женщина направлялась в Волоколамск, в местную поликлинику, где она работает врачом.

«Меня мужчины вытащили из автобуса. Сложно было выбраться, потому что автобус перевернулся и через люк удалось выйти», - добавила Варламова.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы доставили 14 человек, пострадавших в аварии. Прокуратура начала проверку.

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