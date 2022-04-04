«Плиты обвалились на беременную»: кадры после обстрела националистами бассейна в Мариуполе

После того как минометные снаряды упали на крышу, здание обвалилось, плиты перекрытий зажали беременную женщину.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко показал, что осталось от бассейна «Нептун» в Мариуполе после обстрела украинских националистов. В подвале бассейна старики и женщины спасались от огня.

После того как минометные снаряды упали на крышу, здание обвалилось, плиты перекрытий зажали беременную женщину, но ее удалось спасти.

Также корреспонденту показали камеру для допросов, в которых сотрудники Службы безопасности пытали мирных жителей. По словам военнослужащих Народной милиции ДНР, людей мучили до смерти, а тела убитых вывозили в пакетах.

Более ста тысяч человек продолжают оставаться в Мариуполе. Люди прячутся в подвалах и буквально выживают - без света, тепла и воды. Представители ДНР помогают им, распределяя между семьями гуманитарную помощь.