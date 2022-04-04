Военные железнодорожники ЦВО и ВВО подготовили 11 площадок для строительства мостов на БАМ

Всего, как заявили в МО РФ, необходимо установить 17 таких сооружений. Проводить такие работы в регионе можно только в зимний период - причиной тому наличие вечной мерзлоты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Подразделения военных железнодорожников ЦВО и ВВО подготовили 11 площадок для возведения мостов в ходе строительства второй ветки БАМ. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего, как заявили в МО РФ, необходимо установить 17 таких сооружений. Проводить такие работы в регионе можно только в зимний период - причиной тому наличие вечной мерзлоты.

При этом, как заметили в Минобороны России, выполнить график военным не помешала даже температура в минус 48 градусов, которая стояла в декабре.

Всего в реконструкции БАМ принимает участие более 1 500 военных железнодорожников и 1 000 единиц техники. В 2022 году они должны сдать по плану 10 объектов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов