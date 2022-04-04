Военные железнодорожники ЦВО и ВВО подготовили 11 площадок для строительства мостов на БАМ
Всего, как заявили в МО РФ, необходимо установить 17 таких сооружений. Проводить такие работы в регионе можно только в зимний период - причиной тому наличие вечной мерзлоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Подразделения военных железнодорожников ЦВО и ВВО подготовили 11 площадок для возведения мостов в ходе строительства второй ветки БАМ. Об этом сообщает Минобороны России.
Всего, как заявили в МО РФ, необходимо установить 17 таких сооружений. Проводить такие работы в регионе можно только в зимний период - причиной тому наличие вечной мерзлоты.
При этом, как заметили в Минобороны России, выполнить график военным не помешала даже температура в минус 48 градусов, которая стояла в декабре.
Всего в реконструкции БАМ принимает участие более 1 500 военных железнодорожников и 1 000 единиц техники. В 2022 году они должны сдать по плану 10 объектов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов