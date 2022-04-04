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МО РФ: российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников

10:15 04.04.2022
БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить еще шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», - сказал он.

В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 392 беспилотника, добавил Конашенков.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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