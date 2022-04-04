Армия МО РФ: российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить еще шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», - сказал он. В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 392 беспилотника, добавил Конашенков. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика