МО РФ: российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников
БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
Российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить еще шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», - сказал он.
В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 392 беспилотника, добавил Конашенков.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.