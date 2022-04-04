Захарова сравнила подход Пекина и Брюсселя к украинскому кризису

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Официальный Пекин видит и прекрасно понимает глубинные процессы в кризисе на Украине, в отличии от Брюсселя, который довольствуется поверхностной картинкой, не отличая правды от фейков. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнивая подход Китая и Евросоюза к кризису на Украине.

«Разговор Лаврова и Ван И в Туньси был... глубокий. И, конечно, речь шла не о наводящих вопросах китайских партнеров, а об информировании российской стороной всего того что предпринимается нами в связи со специальной военной операцией. С китайской стороны прозвучала их традиционная позиция, которую они озвучивают, кстати говоря, открыто... на понимание глубинных процессов, то, в чем отказывает себе Европа, которая видит только поверхностность сегодняшнего дня по картинкам... не удосуживаясь уточнить, а это фейки или это нечто настоящее», - заявила Захарова в эфире «Россия 1».

Ранее в китайском министерстве иностранных дел иронично прокомментировали призывы Вашингтона занять чью-либо сторону в ситуации на Украине. Ответом на обращение США послужила карикатура, опубликованная представителем МИД КНР Чжао Лицзянь в социальных сетях. На картинке изображена рука в цветах американского флага, которая приставляет пистолет к виску другого человека.

До этого в ведомстве обратили внимание на то, что Китай не является стороной украинского конфликта. В МИД страны добавили, что выступают за российско-украинские переговоры, однако не переоценивают собственную роль в процессе и не считают, что происходящее должно влиять на торговые отношения Китая с другими странами. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Главная цель операции, отметил президент Владимир Путин, полная демилитаризация и денацификация Украины.