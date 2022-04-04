Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии
Согласно данным exit poll, Александр Вучич становится президентом в первом круге с результатом 59,5% голосов.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Действующий президент Сербии Александр Вучич вместе со своей прогрессивной партией лидирует на президентских и парламентских выборах в стране. Согласно данным exit poll, претендующий на переизбрание Вучич становится президентом в первом круге с результатом 59,5% голосов.
Его ближайший преследователь Здравко Понош получает 17,3%, еще один кандидат на высший пост в стране Милош Йованович заручился поддержкой 5,5% проголосовавших. Остальные участники президентской кампании набрали менее 5% голосов избирателей, пишет РИА Новости.
С таким же убедительным результатом лидирует партия действующего главы государства «Александр Вучич - Вместе можем все» (43,6%).