Не Россия и Китай: Трамп назвал главную угрозу США

Дональд Трамп заявил, что главная угроза США исходит не от России и Китая.

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Самая значительная угроза безопасности США исходит не со стороны России и КНР, а изнутри. Такое заявление сделал бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По мнению экс-президента, именно «больные и радикальные» американские политики представляют опасность в первую очередь, так как, не ведая того или же намеренно, хотят уничтожить страну.

«Это самая большая угроза. Больше России или Китая», - цитирует политика РИА Новости.

В своем выступлении перед сторонниками в штате Мичиган бывший глава государства заверил, что на следующих выборах президента республиканцы вернут себе Белый дом. Он также призвал всех собравшихся приложить силы для возвращения контроля над Конгрессом в ходе промежуточных выборов 2022 года.