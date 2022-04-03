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МИД ответил на попытку Чехии склонить дипломатов РФ к отказу от службы стране

алиса краузова
02:33 03.04.2022
Чешское внешнеполитическое ведомство обратилось к российским дипломатам с призывом покинуть службу.
МИД ответил на попытку Чехии склонить дипломатов РФ к отказу от службы стране
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В министерстве иностранных дел России ответили чешским коллегам, обратившимся к дипломатам РФ с призывом оставить службу своей стране. Соответствующее обращение было сделано МИД Чехии в связи с проведением специальной военной операции по защите ЛДНР.

В опубликованном 2 апреля в Сети послании, адресованном сотрудникам российской дипломатической службы, чешское внешнеполитическое ведомство заявило о необходимости «вывести себя из круга соучастников» происходящего на Украине. Чешские дипломаты указали, что у них с российскими коллегами есть нечто общее - служением своим правительствам и народам своих стран.

В ответе на данный пост российский МИД заметил, что действительно имеет «нечто общее» с дипломатами Чехии.

«Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы - помним», - указано в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

К посту-реакции прикреплено изображение плаката поствоенных времен с надписью «Спасибо освободителям» на русском и чешском языках.

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