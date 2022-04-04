Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине

Кроме того, Клим поведал о летных традициях, которых он придерживается перед вылетом и при посадке.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Летчик-истребитель Клим и его сослуживцы ни разу не вступали в бой с украинской авиацией, невзирая на десятки боевых вылетов. Как только противник попадает на радары истребителей ВС РФ, он просто удирает с поля боя. Военнослужащий вспомнил единственный случай, когда пара Су-27 ВСУ решила оказать противодействие российской ударной группе и направилась в их сторону.

«Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке. И противник отвернул», - рассказал Клим в интервью, опубликованном министерством обороны России.

По словам Клима, в настоящее время заметить украинский военный самолет на экране своего радара - большая редкость. У противника практически не осталось боевой авиации. В оперативном районе, в котором работают Клим и его сослуживцы, украинские боевики прячут несколько боевых машин в деревенских коровниках а амбарах. Как раз на них и идет охота.

«По первым дням было очень большое количество обстрелов нашей группы, то есть «земля-воздух». В среднем в одном полете где-то до четырех ракет по нам пускали. С течением времени эта эффективность снижается. Уже даже бывает, что они не предпринимают никаких попыток противодействия нашим группам. Мы анализируем и смотрим, как он действует, какие варианты прорабатывает. Также подстраиваемся каждый раз. Потому что ни один из боевых вылетов не был похож на предыдущие. Противник пытается оказывать противодействие и запутать. Но над всем этим мы работаем, оцениваем и принимаем решение, исходя из сложившейся ситуации непосредственно в воздухе», - сказал военнослужащий.

Кроме того, Клим поведал о летных традициях, которых он придерживается перед вылетом и при посадке. Среди них - не курить перед машиной, задеть рукой корпус перед выходом на рулежку, поговорить с самолетом и многое другое.

«Работаем высокоточным оружием, которое выявляет излучения систем ПВО противника с последующим его вычислением, захватом и пуском. Ракета достаточно быстро ловит сигнал, вычисляет дальность. Если даже противник успевает выключить средства, которыми он облучает, ракета умная, она запоминает координаты, и далеко отъехать он просто не успевает», - объяснил Клим.

Напомним, министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения истребителей Су-35 во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Первыми на задания уходят Су-30СМ - старшие братья, пока техники готовят к вылету младших - сверхманевренных Су-35.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Олег Давыденко.