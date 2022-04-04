Сквозь дождь и ветер: видео боевой работы истребителей Су-35 в спецоперации на Украине

В арсенале вооружения, с которым Су-35 выходит на боевое задание, - ракеты класса «воздух-земля» для систем ПВО ВСУ, а также ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения истребителей Су-35 во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ выполняют задачи по нанесению авиаударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов.

Полеты истребителей проходят на различных высотах. Первыми на задания уходят Су-30СМ - старшие братья, пока техники готовят к вылету младших - сверхманевренных Су-35. Они готовы к вылету, невзирая на низкую облачность, сильный дождь и ветер. В составе арсенала вооружения, с которым Су-35 выходит на боевое задание, - ракеты класса «воздух-земля» для систем ПВО ВСУ, а также ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов противника. Однако последние военным летчикам применять не приходилось.

Самолет Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», включая высокоточное.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе при помощи уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Олег Давыденко.