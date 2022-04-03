Армия ВС РФ уничтожили крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе Согласно заявлению российского оборонного ведомства, с данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе», - сообщил представитель МО РФ. Согласно заявлению Минобороны РФ, с данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях. Ранее МО РФ сообщило о поражении 51 военного объекта Украины ВКС России за минувшую ночь. Согласно заявлению, уничтожены две пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ» около населенных пунктов Барвенково и Славянск. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика