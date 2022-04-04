Ложные надежды: как прибывающие в Европу беженцы оказываются в ловушке работорговцев

Беженцы, которым, по распоряжению властей Украины сегодня открыта только одна дорога - в Европу, продолжают прибывать. До безопасной логистики координация потоков беженцев очень далека.

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Польша. Лагерь украинских беженцев. Сегодня в Европе развивается трагедия, масштаб которой еще трудно осознать, но можно сформулировать одной краткой фразой - Европейская мафия начала продавать людей, и это не выдумки, а факт.

Под некоторой защитой оказываются те, кто прибывают в Европу централизованно. Те, кто выбирается, как может, в надежде, что на месте найдет способ устроиться, оказывается под прицелом преступных группировок, которые давно промышляют на европейском континенте торговлей людьми. Так, одиноким женщинам с детьми предлагают несуществующую работу, уговаривают их воспользоваться частным транспортом, чтобы довезти до родных и близких, с которыми они связывались в социальных сетях. И как итог - люди попросту пропадают, оказываясь фактически в рабстве.

Предупреждения не идти ночевать в незнакомые места и не садиться в случайные автомобили сегодня можно увидеть на всех вокзалах Германии.

«Очень много рискованных и опасных предложений от разных людей. Они могут предлагать бесплатно помочь переехать в любую страну», - рассказала беженка Ирина Пыпыренко.

Полиция Испании провела собственное расследование и выяснила, каким образом преступные группы передают друг другу сведения о местах, где можно найти потенциальных жертв. В места размещения беженцев направляются так называемые «рекрутеры», которые хорошо владеют украинским, они предлагают беженкам работу в соседних государствах и увозят их. Именно такая схема существует в Бельгии, Голландии и Венгрии. Положением собственных сограждан, выброшенных в Европу, внезапно озаботилась украинская власть.

«В европейских странах наблюдается увеличение случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, насильственного использования людей, в частности детей. Призываю европейские страны принять меры по недопущению нарушения Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми», - говорит уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Кроме того, жена президента Украины Елена Зеленская также решила заняться вопросом женщин-беженок и их детей. Она опубликовала у себя в Telegram памятку под названием «Как не стать жертвой торговцев людьми». Вместе с тем в Европе и Америке активизировались и особо опасные преступные сообщества, проявляющие особый интерес к детям, оказавшимся в потоке беженцев. Приоритет отдается детям без родителей и воспитанникам детских домов, которых также вывозят в Европу.

«Насколько нам известно, дети составляют примерно половину беженцев, которые сейчас выезжают с территории Украины и дети, конечно, являются наиболее уязвимой категорией», - объясняет эксперт по проблеме торговли людьми Вероника Антимоник.

Уже давно осевшие в Европе криминальные группировки все больше расширяют свои сети, предупреждают чиновники. Устойчивые каналы переправки легальных и нелегальных беженцев в бордели Германии, где проституция легализована, Великобританию, и Нидерланды отработаны давно. А использование детей-беженцев в секс-индустрии и криминальных схемах стало следствием давно и хорошо налаженных контактов между педофильскими сообществами Украины и подобными им европейскими и американскими преступными группами. Руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко в своем блоге оценила международные связи педофилов, которые давно окопались на Украине и даже имели особые привилегии от провластного лобби, задолго до сегодняшнего дня.

«Летом начинается страшное. В детских лагерях, расположенных на берегах Черного моря и Азова по украинской территории, идет охота на детей. Особенно на детдомовских. Их жестоко эксплуатируют, заставляют участвовать в порнографических съемках, а видео потом продают на черном рынке по всему миру. Все что угодно, вплоть до убийства ребенка в кадре. Я сама такого, к счастью, еще не видела, но коллеги рассказывали, и не раз. Все это от безнаказанности, от отсутствия контроля, от попустительства власти. От отсутствия адекватной власти. К сожалению, это факт», - пишет Левченко.

Также с появлением в Европе украинских беженцев проявилась и чудовищная история о «черной трансплантологии». После бомбардировок Югославии Украина наряду с Косово прославилась процессами над врачами-трансплантологами. Обнаружение на освобожденных территориях, которую контролировали ВСУ, захоронений с выпотрошенными телами погибших, еще раз поднимает вопрос - что происходило на самом деле, и почему появление украинских беженцев, а особенно детей, в Европе снова активизировало эту тему. В предупреждениях об опасности, которые могут ждать украинцев на европейском континенте входит и уведомление о том, что возможно «изъятие органов для пересадки без их согласия или с их согласия, но им будут платить гораздо меньше денег, чем договаривались».

«Вы сказали про торговлю органами - это еще одна форма торговли людьми, очень криминализированная, очень латентная, но, к сожалению, она существует», - добавила Антимоник.

Беженцы, которым, по распоряжению властей Украины сегодня открыта только одна дорога - в Европу, продолжают прибывать. До безопасной логистики координация потоков беженцев очень далека. Одна за другой дают сбой программы реабилитации и благоустройства людей, оказавшихся выброшенными из своей страны. Например, с момента запуска программы Великобритании «Дома для Украины», которая должна была существовать на деньги спонсоров, беженцам не выдаются визы, а те украинцы, которые ищут спонсоров, все больше подвергаются опасности со стороны торговцев людьми.

Руководитель благотворительной организации «Позитивное действие в сфере жилья» Робина Куреши в интервью The Guardian раскрыла реальное положение дел, а именно правительственная программа дала украинцам «ложную надежду» и даже стала для них «уловкой».

«Правительство устроило фанфары своей программе «Дома для Украины». Оно сообщило, что количество въезжающих не ограничено. Но на данный момент ни одна семья, вступившая в программу, не получила визу. Женщина из Харькова сообщает, что она все еще в опасности, и в постоянном страхе ждет разрешения. Многим приходится обращаться к совсем не безопасным способам, таким как незнакомцы в социальных сетях. И это правительство несет ответственность за то, что давало людям ложные надежды и подвергло их опасности», - объяснила Куреши.

И вновь все возвращается в начало - частные спонсоры и торговцы «живым товаром» опережают государственные власти, пытающиеся справится с проблемами, и торговля людьми продолжается. Остаются только надежды на объявления «Будьте осторожны, вам грозит опасность!».