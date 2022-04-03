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В Севмаше рассказали о проекте грузовых подлодок для Северного морского пути

Егор Левин
11:55 03.04.2022
Проект родился из соображений доходности: по Севморпути ходят только ледоколы, а могли бы - подводные лодки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ни для кого не станет открытием, что век подводных лодок «Акула» заканчивается. Советский Союз построил шесть таких гигантов - три были утилизированы при активной финансовой помощи США в 90-ые годы, остальные же наша промышленность максимально попыталась спасти. Директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал программе «Военная приемка», как именно это происходило.

«У нас родилась идея сделать подводные рудовозы. Был сделан проект, когда корма оставалась вместе с энергетической установкой, а вся носовая часть корабля на 20 тысяч тонн делалась трюмом с грузовыми лифтами. Все это в Норильске грузилось и всплывало в Большом камне», - вспоминает он.

Проект родился из соображений доходности: по Северному морскому пути ходят только ледоколы, а могли бы - подводные лодки. Они бы проходили тот же путь под водой и подо льдом, ледокол был бы не нужен, и это была бы значительная экономия.

«Перегружалось в сухогрузы 20 тысяч тонн груза. Четыре корабля обеспечивали бы непрерывную карусель», - рассказал Будниченко.

На сегодняшний день в составе флота три лодки проекта 941. Но в море выходит только «Дмитрий Донской».

Самая большая и самая необычная подлодка в истории человечества открывает свои тайны: увлекательная экскурсия по всем отсекам гиганта, реакторные, турбинные, ракетные, жилые отсеки - настоящий подводный дом. Шахты гигантских ракет, на месте которых в 90-е годы собирались разместить трюм для доставки грузов. Что это за таинственный груз, и почему его надо было возить под водой - обо всем этом в новом выпуске «Военная приемка. “Акула”. Самая большая подводная лодка в мире».

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