В стране и мире «Талибан»* запретил выращивать опиумный мак в Афганистане Алексей Курильченко Также афганцам запретили употреблять и взаимодействовать с алкоголем и наркотиками. © Фото: Michael Runkel imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: Движение «Талибан»* запретило выращивать в Афганистане опиумный мак. Нарушители запрета столкнутся с определенными мерами, а урожай запрещенного растения будет уничтожен. «Указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране», - цитирует издание Bakhtar заявление представителя движения Билала Карими. Также «Талибан»* запретил афганцам употреблять, транспортировать, продавать и покупать алкоголь и наркотические вещества. В августе-сентябре 2021 года талибы* совершили наступление на столицу Афганистана - Кабул. После этого американские войска покинул аэропорт города. В начале сентября организация объявили о назначении в стране временного правительства. * Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика