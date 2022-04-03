«Талибан»* запретил выращивать опиумный мак в Афганистане
Движение «Талибан»* запретило выращивать в Афганистане опиумный мак. Нарушители запрета столкнутся с определенными мерами, а урожай запрещенного растения будет уничтожен.
«Указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране», - цитирует издание Bakhtar заявление представителя движения Билала Карими.
Также «Талибан»* запретил афганцам употреблять, транспортировать, продавать и покупать алкоголь и наркотические вещества.
В августе-сентябре 2021 года талибы* совершили наступление на столицу Афганистана - Кабул. После этого американские войска покинул аэропорт города. В начале сентября организация объявили о назначении в стране временного правительства.
* Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.