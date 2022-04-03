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Под непрерывным огнем: сержант ЦВО награжден медалью за наведение переправы через реку Десна

10:11 03.04.2022
Генерал-полковник Лапин отметил мужество и отвагу военнослужащих ЦВО, проявленные во время выполнения боевых задач на Украине.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил боевые награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Боевые награды - медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова» - получили военнослужащие ЦВО.

«Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника в этом ваша заслуга и роль, поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами, - подчеркнул Александр Лапин.

Один из награжденных - сержант Андрей Р. - в составе сводной понтонной роты, с целью своевременного и быстрого форсирования личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Под непрерывным минометным огнем ВСУ управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост.

После церемонии вручения государственных наград генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил военнослужащих за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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