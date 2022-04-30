Сила слова: как ВС РФ используют звуковещательную технику для психологического воздействия на ВСУ

Между тем телерадиовещательная станция на базе «Тигра» обеспечивает новостями мирное население Харьковской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская бронетехника выезжает из замаскированных позиций на очередное задание. Однако вести бой экипаж будет, не используя патроны и огневую силу. На борту этого БТР станция звукового оповещения.

Звуковая станция разворачивается за считанные минуты на базе стандартного бронетранспортера. Основной элемент установки – вот такие громкоговорители. Это оружие психологического воздействия на противника.

Из громкоговорителя к войскам ВСУ обращается командование контингента российской армии и предлагает сдать оружие. Взамен военнослужащим противника гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.

«Ваши основные подразделения разгромлены. Те, кто выжил, приняли верное решение: сложить оружие и вернуться к семьям. Последуйте их примеру», - говорят в обращении.

Радиус действия звуковещательной станции - пять километров. Не услышать сообщение в пределах одного населенного пункта невозможно. При этом бронетехника способна пробираться даже те в места, куда не проложены дороги.

«Мы с помощью этого пульта можем вещать как с микрофона, так и с записанной звукозаписи магнитофона. Подключаем и вещаем», - объяснил механик-водитель Валерий.

Сообщения транслируются на двух языках: русском и украинском. Оповещение ведется как на стоянке, так и в движении. За последнюю неделю наши военные убедили сложить оружие десятки солдат украинской армии без единого выстрела. А значит сила слова тоже работает.

«Через несколько минут некоторые военнослужащие выходили, сдавались. Они говорили, что не по своей воле здесь. Что их заставили», - рассказал Валерий.

Для Александра Новоцерковского служба в рядах ВСУ ассоциируется только с тремя словами: черпак, лопата и веник. Его и остальных русскоязычных украинцев националисты использовали как бесплатную рабочую силу. Рыть окопы и обслуживать офицеров было его основной задачей.

«Никакого морального духа. Нас, как скот, согнали в машину и отвезли в посадку. Ни воды, ни хавчика. Три лопаты на трех человек. Ребята рассказывали: двое хотели сбежать, их расстреляли. Были один народ, все жили. Зачем все это. Вот эти Майданы, что они хотят», - высказался Александр Новоцерковский.

Мирные жители Харьковской области в последние три недели находились в информационном вакууме. Вышки телерадиовещания были повреждены еще в начале спецоперации. Новости приходилось узнавать у знакомых, дальнобойщиков, сотрудников МЧС и военнослужащих. Тишину в информационном поле прервали наши военные.

Телерадиовещательный комплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» имеет радиус действия до 15 километров. Передает он как радио-, так и телечастоты. То есть в пределах досягаемости работы этого комплекса жители населенных пунктов могут наблюдать и слушать российские телепрограммы и радиэфиры.

«Обеспечиваем новостями населенные пункты, где нет никакого сигнала на данный момент. Обеспечиваем личный состав вооруженных сил Российской Федерации и мирное население сводками из района проведения боевых действий», - указал командир специальной группы.

Комплекс работает по типу ретранслятора. Замещает теле- и радиоканалы украинских СМИ российскими медиа. Для местных жителей события в стране и мире, от которых они были отрезаны, как глоток свежего воздуха.