Армия Армия Армия

Сила слова: как ВС РФ используют звуковещательную технику для психологического воздействия на ВСУ

Максим Низкодубов
Алиса Краузе
06:01 30.04.2022
Между тем телерадиовещательная станция на базе «Тигра» обеспечивает новостями мирное население Харьковской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российская бронетехника выезжает из замаскированных позиций на очередное задание. Однако вести бой экипаж будет, не используя патроны и огневую силу. На борту этого БТР станция звукового оповещения.

Звуковая станция разворачивается за считанные минуты на базе стандартного бронетранспортера. Основной элемент установки – вот такие громкоговорители. Это оружие психологического воздействия на противника.

Из громкоговорителя к войскам ВСУ обращается командование контингента российской армии и предлагает сдать оружие. Взамен военнослужащим противника гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.

«Ваши основные подразделения разгромлены. Те, кто выжил, приняли верное решение: сложить оружие и вернуться к семьям. Последуйте их примеру», - говорят в обращении.

Радиус действия звуковещательной станции - пять километров. Не услышать сообщение в пределах одного населенного пункта невозможно. При этом бронетехника способна пробираться даже те в места, куда не проложены дороги.

«Мы с помощью этого пульта можем вещать как с микрофона, так и с записанной звукозаписи магнитофона. Подключаем и вещаем», - объяснил механик-водитель Валерий.

Сообщения транслируются на двух языках: русском и украинском. Оповещение ведется как на стоянке, так и в движении. За последнюю неделю наши военные убедили сложить оружие десятки солдат украинской армии без единого выстрела. А значит сила слова тоже работает.

«Через несколько минут некоторые военнослужащие выходили, сдавались. Они говорили, что не по своей воле здесь. Что их заставили», - рассказал Валерий.

Для Александра Новоцерковского служба в рядах ВСУ ассоциируется только с тремя словами: черпак, лопата и веник. Его и остальных русскоязычных украинцев националисты использовали как бесплатную рабочую силу. Рыть окопы и обслуживать офицеров было его основной задачей.

«Никакого морального духа. Нас, как скот, согнали в машину и отвезли в посадку. Ни воды, ни хавчика. Три лопаты на трех человек. Ребята рассказывали: двое хотели сбежать, их расстреляли. Были один народ, все жили. Зачем все это. Вот эти Майданы, что они хотят», - высказался Александр Новоцерковский.

Мирные жители Харьковской области в последние три недели находились в информационном вакууме. Вышки телерадиовещания были повреждены еще в начале спецоперации. Новости приходилось узнавать у знакомых, дальнобойщиков, сотрудников МЧС и военнослужащих. Тишину в информационном поле прервали наши военные.

Телерадиовещательный комплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» имеет радиус действия до 15 километров. Передает он как радио-, так и телечастоты. То есть в пределах досягаемости работы этого комплекса жители населенных пунктов могут наблюдать и слушать российские телепрограммы и радиэфиры.

«Обеспечиваем новостями населенные пункты, где нет никакого сигнала на данный момент. Обеспечиваем личный состав вооруженных сил Российской Федерации и мирное население сводками из района проведения боевых действий», - указал командир специальной группы.

Комплекс работает по типу ретранслятора. Замещает теле- и радиоканалы украинских СМИ российскими медиа. Для местных жителей события в стране и мире, от которых они были отрезаны, как глоток свежего воздуха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:17 В стране и мире
Видео
Мощный пожар произошел на сахалинской ГРЭС-2
06:01 Армия
Видео
Сила слова: как ВС РФ используют звуковещательную технику для психологического воздействия на ВСУ
05:02 Армия
Видео
Продукты, стройматериалы и игрушки: военные РФ привезли тонны гумпомощи в Изюм
05:01 Армия
Видео
В Херсон доставили новую партию гуманитарной помощи
03:06 В стране и мире
Лавров: ВС РФ делают все, чтобы избежать жертв среди гражданских на Украине
Популярное
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.