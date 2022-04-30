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Ответственный за чистое небо: кадры работы комплекса «Бук» в ходе спецоперации ВС РФ

Владислав Кустов
Алиса Краузе
05:01 30.04.2022
Журналисты «Звезды» своими глазами увидели, как работает «Бук» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Не успели еще доехать до точки, а уже слышно, как отработал «Бук». Значит, что-то сюда летело. Чаще всего, как говорят, над этими местами сбивают беспилотники противника.

Пока покидали лесополосу, реактивный след от ракеты растворился. Над степями Донбасса дуют сильные ветра. Видеозаписью самого пуска делятся зенитчики.

«Сейчас работали по беспилотному летательному аппарату. Объект довольно объемный был. Предположительно, это был "Байрактар"»,- указал командир батареи Антон.

«Бук-М2» с тремя, вместо четырех, ракетами в боекомплекте. Он только что поразил цель и сразу дозарядка. Работа боевая. То, что украинские «птички» здесь гости частые, убедились и журналисты «Звезды», как только начали съемку.

В этот раз объект резко изменяет траекторию и уходит назад. Возможно, операторам по ту сторону линии фронта доложили о потере первого беспилотника. Приблизиться к комплексу ближе, чем на 70 километров - верная гибель практически для любой воздушной цели.

«Снайперским прицелом» комплекса служит радиолокатор подсветки и наведения. Это название содержит в себе всю суть функционала машины. Она обнаруживает цель, а затем наводит на нее пусковые установки.

Это позволяет работать сразу по нескольким объектам. Один радиолокатор способен навести ракеты одновременно на шесть целей. А он на этой позиции не один.

До фронта всего несколько километров. Небо закрыто «куполом», который обеспечивают комплексы «Бук». В поле всегда находятся бойцы, которые наблюдают за периметром, за землей. Чтобы танк, БТР или пехота противника не смогли подобраться к позициям комплекса.

Поле, на котором проходит боевая работа комплекса «Бук», все изрезано гусеницами. По этим линиям даже можно посчитать, сколько пусков было произведено. После каждого из них машины меняют позиции, чтобы уйти из-под огня противника.

Правда, некоторые линии чертят специально. Путают вражескую разведку, чтобы траектории не вычислила. На смену позиции уходят минуты, и вот зенитчики снова за пультом. Обеспечивают чистое небо над головами бойцов и жителей окрестных сел.

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