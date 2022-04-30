Армия Армия Армия

Футбол и перетягивание каната: военные РФ и САР посоревновались в спартакиаде на авиабазе Хмеймим

Игорь Лапик
Алиса Краузе
23:49 30.04.2022
Более 100 российских и сирийских военных приняли участие в спартакиаде на авиабазе Хмеймим.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Перетягивание каната по своей зрелищности оказалось чуть ли ни интереснее всех спортивных дисциплин. По восемь самых сильных сирийцев и россиян боролись в этой мирной схватке. Канат колебался то в одну сторону, ту в другу, пока его окончательно не перетянула к себе наша команда.

Спортивными состязаниями на авиабазе Хмеймим было решено встретить майские праздники, чтобы эмоционально разгрузить военнослужащих после боевых дежурств. Команды военных России и Сирии померились силами на волейбольной и футбольной площадках. В волейболе наши одержали уверенную победу, и игра шла, можно сказать, в одну калитку.

«По футболу соперники достойные, дают бой. Волейболисты, конечно, у них слабоваты, можно сказать, в одну калитку мы их выигрываем», - отметил специалист по физической подготовке группировки ВС РФ в САР Вениамин Шапошников.

А вот на футбольном поле сирийцы оказались достойными соперниками. С первых минут матча пошли в атаку и открыли счет. Исход встречи решался на последних минутах игры.

«Тренер дал установку - непрерывно атаковать. Так и забили гол. Но и россияне ответили результативной атакой. Это внесло сумятицу в нашу команду, и мы не сразу пришли в порядок. С большими трудностями забили еще один гол. Вот так и проиграли», - объяснил капитан футбольной команды ВС САР Рашуан Меяс.

Рашуан Меяс с детства болеет за команду из Латакии «Тишрин». Его коллега Андрей Зарипов, поклонник петербуржского «Зенита», к игре на поле подходит критично, сравнивая ее с игрой профессионалов. 

Еще в программе соревнований были: уличный баскетбол - стритбол, армейский гиревой рывок и комплексная силовая эстафета. В итоге, как и положено в таких случаях, победила дружба. Всем участникам спартакиады достались сладкие пироги, которые с любовью были испечены пекарями авиабазы Хмеймим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:49 Армия
Видео
Футбол и перетягивание каната: военные РФ и САР посоревновались в спартакиаде на авиабазе Хмеймим
21:34 Армия
МО: боевики в Николаеве устраивают карательные рейды с проверкой на передачу сведений военным ЛДНР и РФ
21:29 Спорт
«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал чемпионом России по футболу
20:04 Армия
Видео
МО: ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
20:00 Армия
Видео
Минобороны: высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины в течение дня
Популярное
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.