Футбол и перетягивание каната: военные РФ и САР посоревновались в спартакиаде на авиабазе Хмеймим

Более 100 российских и сирийских военных приняли участие в спартакиаде на авиабазе Хмеймим.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Перетягивание каната по своей зрелищности оказалось чуть ли ни интереснее всех спортивных дисциплин. По восемь самых сильных сирийцев и россиян боролись в этой мирной схватке. Канат колебался то в одну сторону, ту в другу, пока его окончательно не перетянула к себе наша команда.

Спортивными состязаниями на авиабазе Хмеймим было решено встретить майские праздники, чтобы эмоционально разгрузить военнослужащих после боевых дежурств. Команды военных России и Сирии померились силами на волейбольной и футбольной площадках. В волейболе наши одержали уверенную победу, и игра шла, можно сказать, в одну калитку.

«По футболу соперники достойные, дают бой. Волейболисты, конечно, у них слабоваты, можно сказать, в одну калитку мы их выигрываем», - отметил специалист по физической подготовке группировки ВС РФ в САР Вениамин Шапошников.

А вот на футбольном поле сирийцы оказались достойными соперниками. С первых минут матча пошли в атаку и открыли счет. Исход встречи решался на последних минутах игры.

«Тренер дал установку - непрерывно атаковать. Так и забили гол. Но и россияне ответили результативной атакой. Это внесло сумятицу в нашу команду, и мы не сразу пришли в порядок. С большими трудностями забили еще один гол. Вот так и проиграли», - объяснил капитан футбольной команды ВС САР Рашуан Меяс.

Рашуан Меяс с детства болеет за команду из Латакии «Тишрин». Его коллега Андрей Зарипов, поклонник петербуржского «Зенита», к игре на поле подходит критично, сравнивая ее с игрой профессионалов.

Еще в программе соревнований были: уличный баскетбол - стритбол, армейский гиревой рывок и комплексная силовая эстафета. В итоге, как и положено в таких случаях, победила дружба. Всем участникам спартакиады достались сладкие пироги, которые с любовью были испечены пекарями авиабазы Хмеймим.