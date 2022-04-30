Больше знаний: как участники спецоперации получили новые военные специальности

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Торжественный финал обучения. Российским военнослужащим вручаются сертификаты о дополнительном профессиональном образовании. С получением новых военных специальностей их лично поздравляет заместитель министра обороны России Николай Панков.

Это первая группа тех, кто прошел обучение в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала госпиталя имени Вишневского. В нем были созданы все условия для получения новых воинских специальностей теми, кто был ранен в ходе спецоперации по защите Донбасса и у кого есть ограничения для прежнего места службы. По решению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«Министром обороны принято очень важное решение предоставить возможность каждому из вас продолжить свою дальнейшую службу. Понятно, что при условии вашего желания продолжать служить. В этих целях для каждого из вас введены воинские должности или в военных комиссариатах, или в воинских частях. Для подготовки к прохождению военной службы по новой для вас специальности мы организовали обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе», - сказал Панков.

Военнослужащие вместе с сертификатами получают и новые знания. Учебный процесс в госпитале дополняется физическим восстановлением. Занятия проходят в специально оборудованных классах, в которых есть возможность заниматься группами с преподавателями очно или дистанционно связываться с практиками. У каждого обучающегося есть персональный ноутбук, куда загружены необходимые материалы. После лекций есть возможность позаниматься уже самостоятельно.

Программа обучения рассчитана на месяц, занятия идут практически каждый день, по несколько часов. Но переподготовка - это лишь одна из мер поддержки.

Министерство обороны учитывает ситуацию каждого конкретного участника специальной военной операции. А это включает в себя, кроме дальнейшей медицинской реабилитации - особый порядок прохождения службы, предоставление льгот и гарантий, включая жилищное обеспечение.

Николай Панков также вручил государственные награды раненым бойцам, отличившимся при проведении спецоперации. Это три ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, два знака отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени и медаль «Суворова».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.