Губернатор МО посетил семью, принявшую ребенка из ДНР

В семье, принявшей 13-ти летнего ребенка, уже было 6 родных детей и 5 приемных.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил яблоню рядом с его новым домом.

Тринадцатилетний Валентин приехал из Донецкой Народной Республики в приемную семью из Подмосковья в числе 27 донбасских детей-сирот. Всех их усыновили специально отобранные семьи из Московской области.

Сейчас Валентин живет в Луховицах в большом доме с мамой Еленой Васильевной, папой Игорем Викторовичем и еще 11-ю братьями и сестрами. В семье имеется 6 родных детей и 5 приемных.