МО: ВС РФ перехватили 12 снарядов украинской РСЗО «Смерч» в районе Каменки

Согласно заявлению МО РФ, также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских БПЛА.

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Вооруженные силы Российской Федерации перехватили 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», - добавил Игорь Конашенков.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении высокоточным оружием за ночь пяти военных объектов Украины. Среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов