Путин подписал указ о единовременной выплате раненным и семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

В случае гибели командированного его семье будет осуществлена выплата в пять миллионов рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал указ в единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики. В случае их гибели средства будут направлены родным. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«В случае гибели направленных для выполнения задач в ЛДНР... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях.... Направленным для выполнения задач в ЛДНР... получившим увечье при выполнении указанных зада, работ, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей», - говорится в тексте документа.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях семьям пограничников, охраняющих границу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.