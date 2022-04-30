Путин подписал указ о выплатах в 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе ветеранам ВОВ

Выплата будет производиться и тем ветеранам ВОВ, которые проживают на освобожденных территориях Украины.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Украины, будет произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Кроме того, финансирование расходов для реализации данного указа поручено правительству РФ.

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 рублей», - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях семьям пограничников, охраняющих границу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Согласно тексту указа, в случае гибели непосредственно выполняющего задачи по охране границы пограничника члены его семьи получают единовременную выплату в пять миллионов рублей в равных долях.